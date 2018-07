Kassel (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, wurden bei einem Unfall an der o.a. Kreuzung zwei Frauen leicht verletzt. Ein 52-jähriger PKW-Fahrer aus Kassel wollte mit seinem neuwertigen Mercedes von der Straße "Am Auestadion" nach links in die Straße "Am Sportzentrum" einbiegen. Eine 22-jährige Fahrerin aus Kassel kam mit ihrem Seat von der Autobahn und fuhr auf der Straße "Am Auestadion" weiter in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde die Seat-Fahrerin leicht verletzt. Ihre Beifahrerin, eine 32-jährige Frau aus Kassel, wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Frauen wurden durch Rettungswagen in Kasseler Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 14.000,- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallursache muss derzeit davon ausgegangen werden, dass einer der Fahrer das Rotlicht der Ampel an der Kreuzung missachtet hatte. Zum Unfallzeitpunkt stand die Morgensonne sehr tief. Die weiteren Unfallermittlungen werden von den Beamten des Polizeireviers Mitte geführt.

Frank Jochheim, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell