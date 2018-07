POL-KS: Baunatal: Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der Landstraße 3218 zwischen Großenritte und Besse

Kassel (ots) - Am heutigen Samstag gegen 11:50 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 3218 zwischen Großenritte und Besse ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt worden sind. Ein 50-jähriger Fahrzeugführer aus Baunatal fuhr mit seinem VW Golf von Großenritte in Richtung Besse und wollte nach links auf die Kreisstraße 22 in Richtung Hertingshausen abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Fiat Punto, der von einem 20-jährigen Fahrzeugführer aus Besse gesteuert wurde. Im Kreuzungsbereich L 3218/K 22 kam es dann zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt; die 48-jährige Beifahrerin aus Baunatal, die in dem VW Golf saß, wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Sie klagte über Brust- und Nackenschmerzen und wurde durch die Besatzung des Rettungshubschraubers am Unfallort erstversorgt. Danach wurden alle drei Verletzten mit Rettungswagen in das Rote-Kreuz-Krankenhaus Kassel transportiert. An den beiden beteiligten PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden; beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 30.000,- Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme war der Bereich der Unfallstelle zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr voll gesperrt.

