POL-KS: Kassel: Autofahrer verlässt Grundstück und kracht mit Fahrrad auf Gehweg zusammen; 60-Jähriger schwer verletzt

Kassel (ots) - Am gestrigen Dienstagabend ereignete sich auf der Leipziger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 60 Jahre alter Radfahrer aus Kassel schwer verletzte. Er war zuvor mit einem Auto eines 56-Jährigen aus Kassel zusammengestoßen, den dieser aus einer Firmenausfahrt steuerte. Die Unfallursache setzten offenbar beide.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ereignete sich der Verkehrsunfall um 21:15 Uhr. Zu dieser Zeit fuhr der 60-Jährige mit seinem Rad auf dem Gehweg der Leipziger Straße, entgegen der Fahrtrichtung, stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 104 lenkte der 56-Jährige vorwärts seinen Wagen aus einer Ausfahrt und übersah den von rechts herannahenden Radfahrer. Dieser krachte gegen Kotflügel und Tür der Beifahrerseite und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Kasseler Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Ermittlungen werden nun beim Polizeirevier Ost geführt. Die Unfallursache setzten nach derzeitiger Einschätzung offenbar beide. Während der Autofahrer möglicherweise unachtsam war, nutzte der Radfahrer, trotz vorhandenen Radwegs, den Gehweg.

