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Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2607073

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2607073
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Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

   --- Mettmann ---

Der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Transporters hat am Dienstag, 21. Juli 2026, gegen 16:35 Uhr mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Eine Zeugin beobachtete den weißen Transporter, der auf Höhe der Nordstraße 41 immer weiter nach rechts fuhr und mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel Adam sowie einem davor geparkten VW Passat kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Regulierung zu bemühen.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen.

   --- Hinweise und Tipps der Polizei ---
   - Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine
     Straftat!
   - Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten 
     Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).
   - Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.
   - Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren.
     Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die 
     polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn
     möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen 
     Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich 
     sind.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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