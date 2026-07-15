Polizei Mettmann

POL-ME: Hyundai entwendet - Polizei ermittelt - 2607036

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

In Hilden haben bislang noch unbekannte Täter einen grauen Hyundai Ioniq entwendet. Die Polizei hat das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und bittet um Hinweise zum Verbleib des sechs Jahre alten Autos.

Folgendes war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geschehen: Am Dienstagmorgen, 14. Juli 2026, stellte die Besitzerin um 5:30 Uhr fest, dass ihr Auto nicht mehr in der Parkbucht auf Höhe der Anschrift Am Jägersteig 40 stand. Da das Fahrzeug am Vortag noch um 20:15 gesehen wurde, muss es in der Nacht auf Dienstag entwendet worden sein.

Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt oder kann Angaben zum derzeitigen Standort des Fahrzeugs machen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898 - 6410 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell