Polizei Mettmann

POL-ME: Rücknahme der Vermisstenfahndung - 2607035

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Hilden (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtete, suchte die Polizei am Dienstag, den 14. Juli 2026, unter Einsatz starker Kräfte in Hilden nach einem als vermisst gemeldeten 61-jährigen Mann.

Kurz nach Veröffentlichung der Vermisstenfahndung konnte die Polizei die Suche nach dem Hildener glücklicherweise einstellen. Mehrere Bekannte des Mannes meldeten sich und versicherten, dass sie Kontakt zu dem 61-Jährigen hätten und es ihm gut geht.

Die Polizei hat ihre ursprünglich veröffentlichte Pressemeldung zum Schutz der Persönlichkeitsrechte des Betroffenen aus ihren Portalen entfernt und bittet darum, das Foto des Mannes nicht weiter zu verwenden.

Zudem bedankt sich die Polizei bei allen, die sich an der Suche nach dem Vermissten beteiligt haben.

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