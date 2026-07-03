Polizei Mettmann

POL-ME: 24-Jähriger nach Unfall mit E-Scooter schwer verletzt - 2607009

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

Am Donnerstag, 2. Juli 2026, ist ein 24-jähriger Mann aus Monheim am Rhein mit einem E-Scooter gestürzt. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14:15 Uhr war der Monheimer mit seinem E-Scooter auf dem Fahrradweg zwischen Alfred-Nobel-Straße und Oranienburger Straße unterwegs. Eigenen Angaben zufolge nahm er einen Gegenstand auf dem Radweg zu spät wahr, geriet ins Schleudern und stürzte. Ersthelfer verständigten den Rettungsdienst, der den 24-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Der E-Scooter blieb unbeschädigt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell