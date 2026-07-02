Polizei Mettmann

POL-ME: Ein Schwerverletzter nach Unfall am Willy-Brandt-Platz - 2607007

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Velbert (ots)

Am Mittwochmittag, 1. Juli 2026, wurde ein 60-jähriger Velberter bei einem Unfall am Willy-Brandt-Platz schwer verletzt. Der Kreuzungsbereich war aufgrund der umfangreichen Arbeiten von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei für rund zwei Stunden gesperrt.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen passiert:

Gegen 12.30 Uhr war eine 44-jährige Frau aus Essen mit ihrem Fiat 500 auf der Berliner Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Vor der Kreuzung im Bereich des Willy-Brandt-Platzes wechselte die Essenerin von der rechten auf die linke Fahrspur. Dabei nahm sie einen auf der linken Fahrspur fahrenden Dacia Sandero zu spät wahr und kollidierte mit diesem.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia auf die Seite geschleudert, ehe er im Kreuzungsbereich liegen blieb. Der 60-jährige Dacia-Fahrer aus Velbert wurde schwer verletzt und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Fiat wurde mit leichten Verletzungen ambulant versorgt.

Die Feuerwehr Velbert berichtete über den Einsatz und die umfangreichen Rettungsmaßnahmen in einer eigenen Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/6306502). Mehrere Ersthelfer kümmerten sich vor Ort vor Eintreffen der Rettungskräfte um die Verletzten und stellten den umgekippten Dacia wieder auf die Räder.

Die Polizei fertigte außerdem eine Strafanzeige gegen einen 33-jährigen Mann aus Wülfrath wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Der Wülfrather hatte ersten Erkenntnissen zufolge den Schwerverletzten während der medizinischen Versorgung mit seinem Handy gefilmt.

Der entstandene Gesamtschaden liegt mindestens im höheren vierstelligen Bereich. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen 14:30 Uhr wurde die Kreuzung wieder für den Verkehr freigegeben.

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