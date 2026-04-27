POL-ME: 15-Jährige wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise - 2604099
Hilden (ots)
In Hilden und Umgebung sucht die Polizei derzeit nach der als vermisst gemeldeten 15 Jahre alten Maja M. und bittet hierbei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hierzu wendet sich die Polizei mit einem Foto der Vermissten an die Öffentlichkeit.
Das Foto von Maja M. ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link abrufbar:
https://polizei.nrw/fahndung/201935
Letztmalig gesehen wurde Maja M. von einem Betreuer aus ihrer Wohngruppe an der Horster Allee, als die Jugendliche am Sonntagabend (26. April 2026) in ihr Zimmer gegangen war. Am Montagmorgen (27. April 2026) war die 15-Jährige jedoch nicht mehr in der Wohngruppe, woraufhin die Polizei eingeschaltet wurde. Diese leitete umgehend entsprechende Fahndungsmaßnahmen ein.
Leider blieb die Suche nach Maja M. bislang erfolglos. Auch an ihrer Schule in Düsseldorf-Holthausen tauchte das Mädchen, das wahrscheinlich mit einer Freundin unterwegs ist, nicht auf.
Zu Maja M. liegt die folgende Beschreibung vor:
- europäisches Erscheinungsbild - etwa 1,60 Meter groß - schlanke Statur - trägt ein Nasenpiercing sowie einen rot-braunen Dutt - braune Augen - vermutlich bekleidet mit einem grauen T-Shirt, einer grauen Jogginghose, weißen Sneakern - trägt einen schwarzen Rucksack mit sich
Die Polizei fragt:
Wer weiß, wo sich Maja M. derzeit aufhält oder kann die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei durch sonstige Hinweise unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
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