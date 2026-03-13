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POL-ME: Polizei sucht nach vermisster 13-Jähriger und bittet um Mithilfe - 2603069

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Hilden (ots)

Seit dem heutigen Freitag, 13. März 2026, sucht die Polizei nach der als vermisst gemeldeten 13-jährigen Celina G. aus Hilden. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich das Mädchen in einer akuten Notsituation befindet und wendet sich daher mit einem Foto der Vermissten an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort.

Das Foto des Mädchens ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/197832

Letztmalig gesehen wurde Celina G., als sie gegen 9:30 Uhr unerlaubt das Gelände ihrer Schule an der Gerresheimer Straße verließ. Etwa 50 Minuten später wurde die Polizei informiert, die umgehend eine Fahndung nach dem Mädchen einleitete, weil sie nicht ausschließen kann, dass sich die 13-Jährige in einer akuten persönlichen Notlage befindet.

Eine Abfrage in umliegenden Krankenhäusern verlief leider ergebnislos und führte bislang nicht zum Auffinden des Mädchens. Auch die örtlichen Taxizentralen und der öffentliche Personennahverkehr wurden informiert und gebeten, sich an der Suche nach dem vermissten Mädchen zu beteiligen. Nach aktuellem Ermittlungsstand könnte Sie möglicherweise mit der Bahn im Ruhrgebiet unterwegs sein.

Zu Celina liegt die folgende Beschreibung vor:

- circa 1,70 Meter groß - schlanke Statur - lange braune Haare - trägt eine Brille - trägt vermutlich eine braune Jacke, eine braune Jogginghose sowie eine schwarze Sweatjacke und schwarze Sneaker

Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Celina nimmt die Polizei in Hilden unter der Rufnummer 02103 898-6410 sowie via Notruf 110 jederzeit entgegen.

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