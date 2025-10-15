POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2510058
Hilden (ots)
In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:
--- Hilden ---
In der Zeit von Montag, 13. Oktober 2025, gegen 16:15 Uhr, bis Dienstag, 14. Oktober 2025, gegen 6:45 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Gebäude der Friedhofsverwaltung an der Kirchhofstraße in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.
Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!
Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:
https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch
