Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2509081

Velbert (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Mittwoch, 17. September 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 5:30 Uhr in einen Kiosk an der Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 6 in Velbert eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Zigaretten und Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

