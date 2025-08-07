Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2508031

Haan (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Haan ---

Am Mittwoch, 6. August 2025, kam es in Haan zu einem Einbruchsversuch in einem Einfamilienhaus an der Erkrather Straße. Ein unbekannter Täter versuchte gegen 5 Uhr, die Terassentür aufzuhebeln, wurde aber von einem Bewohner gestört und flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- circa 1,75 Meter groß - durchtrainierter Körperbau - schwarze Jacke der Marke Nike - graue Jeans - schwarze Schuhe der Marke Reebok - schwarze Maske

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider erfolglos.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

