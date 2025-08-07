POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2508031
Haan (ots)
In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:
--- Haan ---
Am Mittwoch, 6. August 2025, kam es in Haan zu einem Einbruchsversuch in einem Einfamilienhaus an der Erkrather Straße. Ein unbekannter Täter versuchte gegen 5 Uhr, die Terassentür aufzuhebeln, wurde aber von einem Bewohner gestört und flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,75 Meter groß - durchtrainierter Körperbau - schwarze Jacke der Marke Nike - graue Jeans - schwarze Schuhe der Marke Reebok - schwarze Maske
Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider erfolglos.
Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!
Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:
https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell