POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2502100

Heiligenhaus/Wülfrath/Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

Am Montag, 24. Februar 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18 und 21 Uhr in ein Reihenhaus am Dahlienweg in Heiligenhaus eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Die Unbekannten durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck entwendet. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Am Montag, 24. Februar 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 7:30 und 11:15 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Herzogstraße in Heiligenhaus eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

Am Montag, 24. Februar 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 10:45 und 13 Uhr in ein Einfamilienhaus am Oberdüsseler Weg in Wülfrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt. Die Unbekannten durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest. Es entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Montag, 24. Februar 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 10 und 13:15 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eisenhüttenstraße in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt. Die Unbekannten durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

In der Nacht auf Dienstag, 25. Februar 2025, sind zwei noch unbekannte Personen gegen 3:20 Uhr in eine Postfiliale an der Bahnstraße in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Schaufensterscheibe Zutritt. Die Unbekannten durchsuchten den Verkaufsraum nach Wertgegenständen und entwendeten mehrere Tabakwaren. Danach stiegen sie in einen grauen Audi und flüchteten gemeinsam mit einer dritten Person, die im Auto gewartet hatte, in Richtung Wilhelmring. Die Unbekannten werden beschrieben als: ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, bekleidet mit kartierten Holzfällerhemden, dunkeln Hosen und Kapuzen. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

In der Zeit von Freitag, 21. Februar 2025, gegen 17 Uhr, bis Montag, 24. Februar 2025, gegen 7 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Fachschule an der Brandenburger Straße in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt. Die Unbekannten durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurden Kaffeemaschinen und Mikrowellen gestohlen. Im selben Zeitraum ereignete sich ein weiterer Einbruch in ein Bürogebäude an der Berliner Straße. Hier wurden eine Mikrowelle und Werkzeug gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

