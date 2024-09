Polizei Mettmann

POL-ME: Vermisster unterkühlt, aber ansonsten wohlauf angetroffen - Ratingen - 2409092

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann am Dienstag (24. September 2024) bereits in einer Pressemeldung und über die sozialen Netzwerke berichtete, suchte die Polizei unter Einbindung starker Kräfte nach einem in Ratingen vermisst gemeldeten 72 Jahre alten Mann.

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei am heutigen Mittwoch (25. September 2024) ihre Suchmaßnahmen erfolgreich einstellen. Gegen 11:10 Uhr hatte sich ein Spaziergänger bei der Polizei gemeldet, weil er auf Höhe des Golfplatzes Ratingen-Schwarzbach am Rommeljansweg eine hilflose Person in einem Gebüsch entdeckt hatte.

Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dieser Person um den vermissten Ratinger handelte. Dieser war nach polizeilichen Erkenntnissen orientierungslos und leicht unterkühlt, ansonsten aber wohlauf. Daher wurde er zu einer medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Mann beteiligt hatten und hat die Löschung ihrer zuvor veröffentlichten Vermisstenfahndung aus ihren Portalen veranlasst. Die Medien werden gebeten, das zur Verfügung gestellte Foto des Seniors aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte nicht weiter für ihre Berichterstattung zu nutzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell