POL-ME: 24-Jähriger beraubt - die Polizei ermittelt - Wülfrath - 2405078

Am frühen Donnerstagabend, 23. Mai 2024, wurde ein 24-Jähriger in der Innenstadt von Wülfrath beraubt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19 Uhr hielt sich ein 24-Jähriger in einer Parkanlage nahe der Straße Am Diek auf. Nach eigenen Angaben wurde er auf den Treppenstufen zur Straße von einem Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen. Zudem soll dieser ihn geschlagen und anschließend seiner Geldbörse beraubt haben. Der Täter soll anschließend in unbekannte Richtung geflohen sein.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 24-Jährigen erstmedizinisch.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der flüchtige Täter im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei Wülfrath, Telefon 02058 / 9200 6180, jederzeit entgegen.

