POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Haan/Erkrath/Langenfeld - 2403034

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Am Kreisverkehr Feldstraße / "Zum Diek" / Dieker Straße kam es am Samstagabend, 6. April 2024, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines gelben Skoda Citigo bog gegen 18:50 Uhr von der Dieker Straße in den Kreisverkehr ein. Als sie diesen passierte, fuhr ein Mopedfahrer unter Missachtung der Vorfahrt ebenfalls in den Kreisverkehr ein und kollidierte mit der rechten Seite des Skoda. Nach einem kurzen Gespräch mit der Fahrerin entfernte sich der jugendliche Mopedfahrer, der in Begleitung eines Sozius war, ohne Maßnahmen zur Schadensregulierung einzuleiten. Der etwa 15- bis 17-jährige Unfallverursacher fuhr auf einem roten Moped der Marke Simson, ist etwa 1,50 Meter groß, hat kurze schwarze Haare und war bekleidet mit einem grauen T-Shirt und einer grauen Jogginghose.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Bereits zwischen Samstag, 30. März 2024, 12 Uhr und Sonntag, 31. März 2024, 10 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht am Rathelbecker Weg 37. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte den linken Außenspiegel eines grauen Kia cee'd, der auf Höhe der Hausnummer 37 am Fahrbahnrand abgestellt worden war.

An der Fuhlrottstraße wurde am Dienstag, 9. April 2024, ein weißer VW Passat von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Halter des VW stellte sein Auto gegen 8 Uhr in einer Parkbucht auf Höhe der Hausnummer 15 ab und fand bei seiner Rückkehr gegen 16:20 Uhr frische Unfallschäden an der linken Fahrzeugseite vor. Der geschätzte Schaden liegt bei 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Dienstagnachmittag, 9. April 2024, ist ein bislang unbekannter Motorradfahrer einem schwarzen VW Golf aufgefahren und beschädigte diesen, ohne sich anschließend um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Tat ereignete sich gegen 16:30 Uhr an der Rheindorfer Straße auf Höhe der Hausnummer 181, als die VW-Fahrerin in Richtung Kölner Straße unterwegs war und verkehrsbedingt abbremste. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der etwa 20 bis 30 Jahre alte Motorradfahrer, der schwarz gekleidet war und einen schwarzen Motorradhelm trug. Der Schaden, der durch den Auffahrunfall verursacht wurde, wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

