POL-ME: Langenfelder Ehepaar um Schmuck betrogen - Langenfeld - 2308032

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag, 9. August 2023, wurde ein älteres Ehepaar aus Langenfeld von einem Unbekannten um Schmuck im Wert eines vierstelligen Betrags betrogen. Der Tatverdächtige gab sich als Freund der Familie aus und verschaffte sich so Zutritt zu dem Haus der Senioren.

Das war geschehen:

Gegen 12 Uhr sprach ein unbekannter Mann die 86-Jährige und den 91-Jährigen auf dem Parkplatz eines Discounters auf der Hauptstraße in Langenfeld an. Der Tatverdächtige gab vor, ein Freund der Familie zu sein. Unter dem Vorwand, den Geschädigten zuhause ein Geschenk überreichen zu wollen, fuhr er gemeinsam mit ihnen in ihrem Auto nach Hause.

Dort angekommen forderte das Ehepaar den Tatverdächtigen auf, vor dem Hauseingang zu warten. Unter dem Vorwand die Toilette aufsuchen zu wollen, verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zu dem Haus und stahl aus dem Schlafzimmer Schmuck im Wert eines vierstelligen Betrags. Als die Geschädigte das bemerkte, verließ der Tatverdächtige fluchtartig das Haus. Das Ehepaar alarmierte folgerichtig die Polizei.

Eine Nahbereichsfahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Das Ehepaar beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt:

- 30 bis 40 Jahre alt - 170 bis 175 cm groß - kräftige Statur - dunkelblonde-braune Haare, mittelkurz - beiger Pullover - dunkelblaue Jeans - spricht gebrochenes Deutsch

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Täter machen können, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, in Verbindung zu setzen.

