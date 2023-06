Polizei Mettmann

POL-ME: Dirk Müller ist neuer Bezirksdienstbeamter in Mettmann-West - Mettmann - 2306056

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Polizeihauptkommissar Dirk Müller zieht es mit 52 Jahren nochmal weg vom Schreibtisch und zurück auf die Straße. Er übernimmt den Bezirk von Polizeihauptkommissarin Silke Stephan, die ab sofort den durch die Pensionierung von Polizeihauptkommissar Elmar Graé neu zu vergebenen Bereich in Mettmann-Metzkausen betreut.

Bezirksdienstbeamtinnen und Bezirksdienstbeamte genießen als Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei einen hohen Stellenwert. Fachwissen und Lebenserfahrung sind hierbei wichtige Voraussetzungen, um den täglichen Anforderungen gerecht zu werden. So gehört es neben zahlreichen Bürgergesprächen oder der Verkehrssicherheitsarbeit in Schulen und Kindergärten auch dazu, Aufenthaltsermittlungen durchzuführen oder auch Haftbefehle zu vollstrecken.

Dirk Müller hat zuletzt 17 Jahre bei den Polizeisonderdiensten gearbeitet, war jedoch zuletzt insbesondere für die Einsatzplanung im Bereich des inneren Dienstes tätig. "Ich bin ein sehr aktiver Mensch, spiele leidenschaftlich gerne Fußball und Tennis. Ich freue mich, in meiner neuen Funktion als Bezirksdienstbeamter wieder mehr Zeit auf den Straßen meines Bezirks verbringen zu dürfen und ein Ohr für die Sorgen, Nöte und Belange der Bürgerinnen und Bürger zu haben."

In dem insbesondere von Wohngebieten geprägten Bezirk möchte Dirk Müller auch Präventionsarbeit für die dort lebendenden Seniorinnen und Senioren leisten, die oftmals Opfer von Betrugsdelikten werden. "Die Betrüger agieren sehr professionell und da liegt es an unserer Aufklärungsarbeit, die Betroffenen sowie deren Angehörige zu sensibilisieren", erläutert er engagiert. Zudem möchte der Vater von zwei fast erwachsenen Kindern einen engen Kontakt zu den in seinem Bezirk ansässigen Schulen und Kindergärten aufbauen, um auch hier eine Vertrauensbasis zu den Jüngsten in unserer Gesellschaft zu schaffen.

Dirk Müller freut sich, jederzeit für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein zu können. "Mein größtes Ziel ist es nun zunächst, Kontakte auf meinem täglichen Streifengang zu knüpfen."

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell