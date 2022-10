Polizei Mettmann

POL-ME: Gestohlenes Wohnmobil per GPS-Tracker aufgefunden - Erkrath - 2210102

Mettmann (ots)

Ein am Dienstag, 18. Oktober 2022, an der Freiheitstraße in Erkrath gestohlenes Wohnmobil der Marke Knaus konnte noch am Abend im Ennepe-Ruhr-Kreis, dank eines im Fahrzeug verbauten GPS-Trackers, geortet, aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 21:00 Uhr informierte ein 58-jähriger Erkrather die Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass sein im Einmündungsbereich Freiheitstraße / Mühlenstraße in Erkrath abgestelltes Wohnmobil der Marke Knaus entwendet worden war. Nach eigenen Angaben sei das Fahrzeug noch am Morgen, gegen 07:30 Uhr, am Abstellort gesehen worden. Am Abend habe er den Diebstahl bemerkt und mittels eines im Fahrzeug verbauten GPS-Trackers in Volmarstein geortet.

Einsatzkräfte des Ennepe-Ruhr-Kreises begaben sich zur genannten Anschrift und konnten das mit einem Zeitwert von 55.000 Euro bezifferte Wohnmobil unverschlossen auffinden. Sie stellten das Fahrzeug sicher und die Beamten der Polizei Erkrath leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480 6450, in Verbindung zu setzen.

