POL-ME: Nach Brand in Frischemarkt - technischer Defekt als Brandursache vermutet - Ratingen - 2109034

Wie die Feuerwehr Ratingen bereits in eigener Pressemitteilung berichtet hat (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/5011230), kam es in der Nacht zu Samstag, 04. September 2021, zu einem Brandausbruch in einem Frischemarkt an der Steinhauser Straße in Ratingen-Homberg.

Gegen 02:45 Uhr hatten aufmerksame Anwohner, geweckt durch Knallgeräusche, den Brand in dem Supermarkt an der Kreuzung zur Zinzendorfstraße / Herrnhuterstraße bemerkt und die Feuerwehr informiert. Die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass das mit einem Flachdach ausgestattete Gebäude, in dem sich neben einem Supermarkt auch eine Bäckerei sowie ein Restaurant befinden, in voller Ausdehnung brannte.

Trotz einer schnellen und intensiven Brandbekämpfung durch die Feuerwehr Ratingen konnte nicht verhindert werden, dass das Gebäude bis auf die Grundmauern niederbrannte. Der Brandschaden wird auf circa 500.000 Euro geschätzt.

Am heutigen Montag, 06. September 2021, führten die Brandexperten der Kriminalpolizei des Landrates Mettmann eine erste Tatortbegehung zur Feststellung der Brandursache durch. Nach ersten Ermittlungen liegen derzeit keine Hinweise auf eine Brandstiftung in dem Gebäude vor. Vielmehr gehen die Ermittler des Fachkommissariats nach Auswertung der vorliegenden Brandspuren derzeit davon aus, dass ein stromtechnischer Defekt eines Elektrogerätes für den Brandausbruch verantwortlich ist.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die zur abschließenden Klärung der Brandursache sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

