POL-ME: Fahrradfahrer schwer verletzt - Heiligenhaus - 2104028

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmorgen des 8. April 2021, gegen 08.20 Uhr, ist es auf der Höseler Straße in Heiligenhaus zu einem schweren Alleinunfall eines 47-jährigen Fahrradfahrers gekommen. Der Düsseldorfer war mit seinem schwarzen Tourenrad der Marke Dynamics auf dem Radweg der Höseler Straße in Richtung Ratingen unterwegs, als er zunächst ohne erkennbaren Grund, jedoch offenbar ohne Fremdverschulden plötzlich stürzte.

Ein Zeuge beobachtete den Unfall, leistete Erste Hilfe und wählte den Notruf. Der 47-Jährige verletze sich bei dem Sturz schwer und verlor das Bewusstsein. Er konnte zum Unfallhergang bisher nicht befragt werden. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Mann aufgrund eines internistischen Notfalls zum Sturz gekommen sein. Der Düsseldorfer wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

