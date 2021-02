Polizei Mettmann

POL-ME: Bei Verkehrskontrolle 440g Marihuana sichergestellt - Festnahme - Wülfrath- 2102066

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Eine Geschwindigkeitsüberschreitung an der Straße "Am Rathaus" in Wülfrath wurde am Donnerstagnachmittag (11. Febuar 2021) einem 37-jährigen Wülfrather zum Verhängnis: Die Beamten fanden im Fußraum des kontrollierten Fahrzeuges circa 440g Marihuana. Der Wülfrather wurde wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen.

Das war geschehen:

Gegen 17:10 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung an der Straße "Am Rathaus" ein Audi A5 auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung "Ellenbeek" fuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten einen starken Cannabisgeruch im Fahrzeuginneren. Bei einer Durchsuchung stellten sie im Fußraum des Beifahrers insgesamt fünf Pakete mit circa 440g Cannabis und einer kleinen Menge Haschisch sicher.

Der Beifahrer, ein 37-jähriger Wülfrather wurde wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Auch der Fahrer, ein 28-jähriger Wülfrather, wurde zunächst vorläufig festgenommen, jedoch konnte im Rahmen weiterer Ermittlungen der Tatverdacht des Handels mit Betäubungsmitteln nicht aufrechterhalten werden. Eine bei ihm durchgeführte Wohnungsdurchsuchung verlief negativ. Da der Mann jedoch zugegeben hatte, den Audi unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben, wurde zur weiteren Beweissicherung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und auf der Polizeiwache durchgeführt. Die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und der 28-Jährige wurde aus dem Gewahrsam entlassen.

Die Wohnungsdurchsuchung bei dem 37-jährigen Beifahrer verlief hingegen positiv. So fanden die Beamten weitere circa 50g Cannabis, eine Feinwaage und Druckverschlusstüten, die auf einen Handel mit Betäubungsmittel schließen lassen. Mangels Haftgründen wurde der bisher nicht in Erscheinung getretene Wülfrather nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Handels mit einer nicht geringen Menge Cannabis eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell