POL-ME: Schwer verletzte Person und hoher Sachschaden - Velbert- 2010044

Am Donnerstagnachmittag (08.10.2020), gegen 15.45 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Bahnhofstraße/Talstraße in Velbert ein Verkehrsunfall mit schwerem Personen- und Sachschaden. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen befuhr ein 26-jähriger Oberhausener mit seinem Postfahrzeug die Talstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Als er seine Fahrt über die Kreuzung nach links in die Bahnhofstraße fortsetzen wollte, kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem von links kommenden Mercedes einer 65-jährigen Bocholterin. Durch den Aufprall mit dem Postfahrzeug wurde die Bocholterin so schwer verletzt, dass sie zur stationären Aufnahme einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Der Oberhausener wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr beseitigte auslaufende Betriebsmittel.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell