POL-ME: Kleines Waldstück brannte am Fängerskamp - Ratingen - 2005042

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (07. Mai 2020) kam es zu einem Brand in einem Waldstück in Ratingen-Hösel. Gegen 17:15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einer Parkanlage an der Straße Fängerskamp gerufen - nach Zeugenaussagen brenne dort ein etwa 20 qm großes Waldstück. Vermutlich geriet ein Lagerfeuer dort außer Kontrolle. Zeugen konnten zwei etwa 10-jährige Jungen vom Tatort flüchten sehen, zu denen es aber keine genauere Personenbeschreibung gibt. Ob die Beiden in Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist bislang noch nicht geklärt. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte eine Ausweitung verhindern.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

