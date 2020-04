Polizei Mettmann

POL-ME: 51-Jähriger ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss von Polizei gestoppt - Ratingen - 2004088

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstag (14. April 2020) wurde ein 51 Jahre alter Ratinger im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte darüber hinaus vor Fahrtbeginn Drogen konsumiert.

Gegen 14:45 Uhr befuhr der 51-Jährige mit seinem Motorroller die Volkardeyer Straße in Ratingen mit Fahrtrichtung Düsseldorf. Den Beamten, die direkt hinter dem Motoroller herfuhren, fiel auf, dass dieser mit einer überhöhten Geschwindigkeit unterwegs war. Als sie den Ratinger zur Kontrolle anhielten, stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus gab er an, in der Vergangenheit Cannabis konsumiert zu haben. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Urintest verlief positiv auf THC.

Der 51-Jährige wurde zur Wache verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm bis zum Erlangen einer gültigen Fahrerlaubnis untersagt. Auf ihn wartet jetzt ein Strafverfahren.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell