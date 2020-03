Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Einbrecher dringen über Balkon in Wohnung ein

Über den Balkon drangen am Freitagabend Einbrecher in eine Wohnung in Mingolsheim ein. Sie schlugen dafür die Scheibe der Balkontür ein. Aus den Wohnräumen entwendeten die Täter anschließend Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Bislang gibt es keine Täterhinweise.

