POL-ME: Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr - Haan - 2002172

Am Dienstag (25. Februar 2020) hat die Polizei in Haan dank der Hilfe eines aufmerksamen Zeugen eine Verkehrsunfallflucht aufklären sowie einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen können.

Das war passiert:

Gegen 17:30 Uhr hatte ein Zeuge beobachtet, wie der Fahrer eines VW Polo mit seinem Auto beim Parkvorgang auf einem Parkplatz einer Bank an der Straße "Am Schlagbaum" gegen einen dort abgestellten Porsche Panamera gefahren war. Der Zeuge handelte genau richtig und notierte sich das Nummernschild des Polos und alarmierte die Polizei, wodurch ein 85 Jahre alter Mann aus Haan als Verursacher ermittelt werden konnte. Gegen den Mann wurde nun ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der Sachschaden an dem Porsche wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass sich auch der Halter des angefahrenen Panameras etwas zu Schulden hat kommen lassen. Als die Beamten den Fahrer des Wagens vor Ort auf den Schaden hinweisen wollten, stellten diese fest, dass der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein daraufhin vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille (0,6 mg/l). Laut eigenen Angaben sei der 38-jährige Haaner mit seinem Auto auch auf dem Parkplatz gefahren.

Die Folgen: Er musste zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache. Sein Führerschein soll nun auch beschlagnahmt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

