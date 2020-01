Polizei Mettmann

POL-ME: Geschäftseinbruch - Festnahme auf frischer Tat - Erkrath - 2001105

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagmorgen, 19.01.2020, gegen 09.27 Uhr wurden der Polizei durch einen Sicherheitsdienst verdächtige Geräusche aus einem Discounter an der Röntgenstraße gemeldet. Durch entsandte Kräfte der Polizei Erkrath, Hilden und Ratingen konnte schnell festgestellt werden, dass eine Seitentür des Geschäftes aufgebrochen wurde. Noch im Objekt wurde durch die Polizei ein 35-jähriger Mann angetroffen. Der polizeibekannte Erkrather wurde vorläufig festgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei in Mettmann übernahm die weiteren Ermittlungen.

