POL-ME: Motorradfahrerinnen bei Unfall schwer verletzt - Velbert - 1908135

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Velbert bereits mit eigener Pressemitteilung / ots (als PDF in Anlage / Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/4357321 ) vom 25.08.2019 zeitnah berichtete, kam es am gleichen Tag, gegen 13.15 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Siebeneicker Straße im Velberter Ortsteil Neviges, nahe der Stadtgrenze zu Wuppertal. Bei der Kollision eines Motorrades mit einen PKW Smart Forfour, wurden eine 22-jährige Fahrerin der schwarzen Suzuki GSX 650 F sowie deren gleichaltrige Sozia jeweils schwer verletzt. Die zwei Frauen aus Wuppertal waren auf dem Motorrad gemeinsam in Richtung Wuppertal unterwegs, als ein 81-jähriger Wuppertaler auf dem Parkplatz einer Gaststätte (Haus Nr. 310) den PKW Smart einparken wollte. Weil er dabei nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wahrscheinlich Brems- und Gaspedal miteinander verwechselte, schoss der Wagen plötzlich über den Stellplatz und den anschließenden Gehweg hinaus auf die Fahrbahn der Siebeneicker Straße. Die 22-jährige Fahrerin des Motorrades konnte einen Zusammenstoß mit diesem plötzlich auftauchenden Hindernis nicht mehr verhindern. Es kam zur schweren Kollision. Beide Frauen wurden von der Suzuki auf die Fahrbahn geschleudert und verletzten sich dabei schwer. Eine von ihnen geriet zudem noch unter das Heck des Smarts, als dieser auf der dem Parkplatz gegenüber liegenden Seite der Straße noch eine Böschung hinauffuhr.

Velberter Feuerwehr und Rettungsdienst - darunter vier Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge - sicherten die Unfall- und Einsatzstelle sowie den in der Böschung hängenden Smart und stellten den Brandschutz sicher. Außerdem kümmerten sie sich um den Fahrer des Smarts und eine 79-jährige Wuppertalerin, die sich bei dem Manöver des Autos mit einem Sprung in Sicherheit gebracht und dabei an einer Hand verletzt hatte. Sie wurde, wie auch der unter Schock stehende Fahrer, mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung zum Klinikum in Velbert transportiert, während die beiden Motorradfahrerinnen in zwei Wuppertaler Krankenhäuser eingeliefert wurden, wo sie zur stationären ärztlichen Behandlung ihrer nicht lebensgefährlichen Verletzungen verblieben.

Die Polizei führte eine Unfallaufnahme durch und leitete Ermittlungen zur Unfallursache ein. Dabei ergaben sich eindeutige Hinweise auf eine körperliche Ungeeignetheit des 81-jährigen PKW-Fahrers zum sicheren Führen von Kraftfahrzeugen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Beide Unfallfahrzeuge wurden geborgen und abtransportiert. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 21.000,- Euro.

