POL-ME: Wohnungsbrand an der Hattinger Straße: Polizei geht von fahrlässiger Brandlegung aus - Velbert - 1906022

Am späten Dienstagabend (4. Juni 2019) hat es in einem Mehrfamilienhaus an der Hattinger Straße in Velbert-Nierenhof gebrannt. Die Feuerwehr Velbert berichtete darüber aktuell in ihrer Pressemeldung "Haus nach Feuer unbewohnbar" (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/4289354). Bei dem Brand wurde ein 24-jähriger Mieter aus dem Haus schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde das Feuer in der Wohnung vom 24-jährigen Mieter fahrlässig verursacht. Bei seiner Befragung noch am Brandort stellten die Beamten fest, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille (1,08 mg/l). Außerdem verlief ein Drogenvortest positiv auf den Konsum von Cannabis. Daraufhin wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf ihn wartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Die Wohnung des Mannes wurde durch das Feuer zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Die übrigen drei Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden von der Feuerwehr aus ihren Wohnungen geklingelt. Sie verblieben glücklicherweise unverletzt. Allerdings sind auch die Wohnungen dieser Mieter aufgrund der starken Rauchentwicklung vorerst nicht bewohnbar. Eine Gesamtschadenssumme steht derzeit noch nicht fest.

