Polizei Mettmann

POL-ME: Über 1,4 Promille - Ratingen - 1906023

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend des 04.06.2019, gegen 22:25 Uhr, stoppte eine Streifenwagenbesatzung an der Straße Europaring in Ratingen einen Pkw BMW, um den Fahrer zu kontrollieren. Dabei bemerkten die Beamten, dass der 42-jährige BMW-Fahrer erheblich nach Alkohol roch und führten einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis: Über 1,4 Promille. In der Wache Ratingen folgten die Blutprobenentnahme, die Beschlagnahmung des Führerscheins sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

