Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Haus nach Feuer unbewohnbar

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

Feuer in der Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in Nierenhof sorgte am gestrigen Dienstagabend für einen Einsatz der hauptamtlichen Wache sowie der freiwilligen Löschzüge aus Langenberg. Ein Bewohner des dreigeschossigen Gebäudes an der Hattinger Straße war durch einen Rauchmelder auf Rauch im Treppenhaus aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr informiert.

Die um 21.38 Uhr alarmierten Einsatzkräfte stellten eine massive Rauchentwicklung aus dem Haus fest, so daß Sirenenalarm für den Stadtteil Langenberg ausgelöst wurde. Während mittels Drehleiter ein Mann aus dem zweiten Obergeschoß gerettet wurde, führten die Einsatzkräfte einen zweiten aus dem Erdgeschoß in Freie. Weitere Kräfte gingen unter Atemschutz mit einem C-Rohr gegen das Feuer im Erdgeschoß vor. Zu diesem Zeitpunkt stand ein Zimmer im Vollbrand, die Flammen schlugen auf der Gebäuderückseite bereits aus dem Fenster. Es gelang dem vorgehenden Trupp nach kurzer Zeit, den Brand unter Kontrolle zu bringen und eine Ausdehnung auf weitere Bereiche des Gebäudes zu verhindern. Allerdings hatte das Feuer die betroffene Wohnung schon erheblich beschädigt und durch Raucheinwirkung das gesamte Haus unbewohnbar gemacht. Das Ordnungsamt wurde daher hinzugezogen, um die Unterbringung der Bewohner zu organisieren. Drei von ihnen waren zuvor vom Notarzt wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung untersucht worden. Während ein 72-jähriger und ein 75-jähriger Bewohner vor Ort verbleiben konnten, wurde ein 24-jähriger Mann vorsichtshalber mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Evangelische Krankenhaus Hattingen gebracht.

Die Nachlöscharbeiten nahmen rund eine Stunde in Anspruch, dabei wurde unter anderem die Fassade auf der Rückseite des Gebäudes mit der Drehleiter kontrolliert. Die ebenfalls nachgeforderten Stadtwerke trennten das Haus von den Versorgungsleitungen. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Die Höhe des erheblichen Sachschadens steht noch nicht fest. Die Hattinger Straße war im Bereich der Einsatzstelle für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten komplett gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr entsprechend um. Der Einsatz der Feuerwehr war nach zwei Stunden mit der Übergabe an die Polizei beendet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Velbert

Pressestelle

Reinhard Lüdeke

Telefon: 02051/317-0

E-Mail: r.luedeke@feuerwehr-velbert.de

http://www.feuerwehr-velbert.de/

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell