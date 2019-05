Polizei Mettmann

POL-ME: 12-jähriges Mädchen sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen - Hilden/ Erkrath - 1905018

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitagmittag des 29.03.2019, kam es in der Buslinie 781 in Fahrtrichtung Erkrath, Neuenhausplatz zu einer sexuellen Belästigung eines 12-jährigen Mädchens durch eine bislang unbekannte männliche Person. Die Schülerin befand sich in dem Bus, als gegen 13:30 Uhr, an der Haltestelle "Mozartstraße" in Hilden der Unbekannte zustieg und sich neben sie setzte. Dort berührte der Unbekannte das Kind unsittlich zwischen den Beinen. Daraufhin stand das Mädchen von seinem Platz auf und stellte sich in den Bus. Kurz darauf soll der Mann eine erwachsene Frau, die in dem vollen Bus ihm gegenüber stand, ebenfalls unsittlich berührt haben.

An der Haltestelle "Am Sportplatz" an der Furtwängler Straße verließ der Mann den Bus. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- westeuropäisches Aussehen

- ca. 50-55 Jahre alt

- ca. 165 cm groß, gebeugte Körperhaltung

- korpulent

- führte einen weiß/schwarzen Einkaufstrolley mit sich

- ungepflegte Finger

- graumelierte kurze Haare

Die Polizei leitete intensive Ermittlungen ein, die bisher nicht zur Identifizierung des Täters führten. In ihrer heutigen Anhörung erklärte das Mädchen, das es den Unbekannten vor einigen Tagen ein zweites Mal aus dem Bus heraus an der Haltestelle "Am Sportplatz" gesehen habe. Diesmal soll der Mann statt des Trolleys einen Rollator mit sich geführt haben. Der Mann soll diesmal schwarze, möglicherweise gefärbte Haare gehabt haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Darüber hinaus bitten die Beamten die bislang unbekannte Geschädigte, die in dem Bus ebenfalls sexuell belästigt wurde, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103/898-6410, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell