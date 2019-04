Polizei Mettmann

POL-ME: Fahndung nach Handy-Dieben - Hilden - 1904028

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag des 03.04.2019, gegen 13.30 Uhr, betraten zwei bislang noch unbekannte, jugendlich wirkende Männer ein Telekommunikationsgeschäft an der Mittelstraße 58 in Hilden. Nachdem sich die vermeintlichen Kunden bereits einige Minuten im Geschäft aufgehalten und umgesehen hatten, traten sie dann bei vermeintlich günstiger Situation plötzlich in unerwartete Aktion. Die beiden Straftäter rissen drei hochwertige Smartphones aus ihren gesicherten Ausstellungsständern und flüchteten sofort aus dem Geschäft. Dabei fiel ihnen jedoch eines der entwendeten Geräte aus den Händen, welches deshalb am Tatort zurückblieb. Mit einem iPhone XS und einem iPhone XR im Gesamtverkaufswert von beinahe 2.000,- Euro flüchteten die zwei Diebe aus dem Geschäft und weiter zu Fuß in Richtung Sparkasse. Sie entkamen in Richtung Bismarckstraße, obwohl einer der Flüchtenden dabei noch kurz zu Boden stürzte, als ihm ein verfolgender Zeuge ein Bein stellte. Der Gestürzte rappelte sich sofort wieder auf und lief weiter davon.

Die zwei flüchtigen Straftäter wurden von den bisher bekannten Zeugen wie folgt beschrieben:

Dieb Nr. 1:

- südländisch wirkender Jugendlicher,

- ca. 16 bis 18 Jahre alt,

- ca. 180 cm groß und schlank,

- leichter Bartansatz,

- insgesamt dunkel gekleidet,

- trug zeitweise weiße Kopfhörer in den Ohren.

Dieb Nr. 2 (gestürzt auf der Flucht):

- südländisch wirkender Jugendlicher,

- ca. 15 bis 17 Jahre alt,

- ca. 170 cm groß und schlank,

- bekleidet mit grauer Hose und grauem Pullover,

- humpelte nach dem Sturz, dürfte an einem Bein leicht verletzt sein.

Im Rahmen sofortiger polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnten im Stadtgebiet zwei 17- und 19-jährige Tatverdächtige aus Düsseldorf und Hilden angetroffen werden, auf welche die Täterbeschreibungen in auffälliger Weise zutrafen. Bei ihrer Überprüfung konnten jedoch keine Smartphones aufgefunden werden.

Die polizeilichen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen im eingeleiteten Strafverfahren dauern an. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort wurden durchgeführt. Zur Klärung der Straftat und Überführung der Diebe hofft die Polizei auf weitere, bislang noch unbekannte Zeugen. Sachdienliche Hinweise zum Fall nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, deshalb auch weiterhin jederzeit entgegen.

