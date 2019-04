Polizei Mettmann

POL-ME: Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Hilden - 1904026

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend des 03.04.2019, gegen 18.05 Uhr, befuhr ein 71jähriger Audi-Fahrer aus Wiehl die Klotzstraße in Richtung Richrather Straße. In Höhe der Hausnummer 34 beabsichtigte er zu wenden, um wieder in Richtung Innenstadt zu fahren. Dabei stieß er mit einem 40jährigen Hildener zusammen, der mit seinem Kraftrad Yamaha entgegen kam und die Klotzstraße in Richtung Innenstadt befuhr.

Der 40jährige Kradfahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde mit dem Rettungswagen in ein Solinger Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Seine Yamaha war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst abgeschleppt. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Klotzstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Aufräumarbeiten für ca. 45 Minuten gesperrt.

