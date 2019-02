Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugen zu Vorfall in Ditzingen gesucht; Trunkenheitsfahrt in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Radmuttern an Nissan gelöst

Zwischen Freitag und Dienstag wurden an einem Nissan, der am Fahrbahnrand in der Leharstraße in Ditzingen geparkt war, die Radmuttern an drei der insgesamt vier Reifen durch bislang unbekannte Täter gelockert. Der Fahrzeugführer, der am Dienstagnachmittag seine Fahrt fortgesetzt hatte, bemerkte den Umstand noch rechtzeitig und konnte Schlimmeres verhindern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugens wurde am Freitag gegen 00:20 Uhr ein 30 Jahre alter Mercedes-Fahrer im Bereich der Stuttgarter Straße / Friedrichstraße in Ludwigsburg angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle nahmen Polizeibeamte bei dem 30-Jährigen Alkoholgeruch wahr, woraufhin er sich nach einem Atemalkoholtest einer Blutentnahme unterziehen musste. Darüber hinaus war der 30-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde mit staatsanwaltschaftlicher Anordnung eine Sicherheitsleistung erhoben.

