Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Peugeot angefahren; Ludwigsburg: Zeugensuche nach Unfallflucht; Bietigheim-Bissingen: Motorrad-Sozius leicht verletzt; Bietigheim-Bissingen: Unfall mit Linienbus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Peugeot angefahren

Auf etwa 1.500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch zwischen 14:00 und 16:00 Uhr auf einem Parkplatz vor der Gerlinger Straße 4 angerichtet hat. Er beschädigte einen dort geparkten, silberfarbenen Peugeot und machte sich anschließend aus dem Staub. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, zu melden.

Ludwigsburg: Zeugensuche nach Unfallflucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr in der Heimengasse. Ein 35-jähriger Autofahrer war gegen 16:30 Uhr mit seinem Dacia auf der Heimengasse unterwegs und wollte an der Einmündung "Hörnle" in Richtung Freiberg abbiegen. Als er dazu anhalten musste, für der unbekannte Lenker eines weißen Audi auf seinen Wagen auf. Nachdem die Fahrer kurz miteinander gesprochen hatten, fuhr der Unbekannte nicht wie vereinbart in den nächsten Feldweg, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Freiberg fort. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 20-jährigen Mann handeln.

Bietigheim-Bissingen: Motorrad-Sozius leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 18-Jähriger zugezogen, der am Mittwoch gegen 17:05 Uhr als Sozius auf dem Leichtkraftrad eines Gleichaltrigen auf der Jahnstraße in Richtung Rathaus fuhr. An der Einmündung zur Kelterstraße übersah der junge Mann den bevorrechtigten BMW eines 30-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Der Sozius stürzte über die Motorhaube des Pkw auf die Fahrbahn und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Bietigheim-Bissingen: Unfall mit Linienbus - Zeugen gesucht

Ein 18-jähriger Fahrgast in einem Bus der Linie 551 hat sich am Mittwochnachmittag gegen 16:10 Uhr in der Breslauer Straße leichte Verletzungen zugezogen. Der 52.jährige Busfahrer wollte an einem vorausfahrenden VW vorbeifahren, dessen 39-jährige Fahrerin am Straßenrand angehalten hatte. Beim Vorbeifahren fuhr die 39-Jährige wieder an und stieß gegen die vordere rechte Ecke des Busses. Dessen Fahrer leitete eine Vollbremsung ein und der 18-Jährige stürzte gegen eine Haltestange. Zeugen des Unfalls, insbesondere weitere Fahrgäste des Busses, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell