Polizei Mettmann

POL-ME: Pkw landet auf dem Dach - Velbert - 1903139

Mettmann (ots)

Am 24.03.2019, gegen 13.20 Uhr, ereignete sich auf dem Flandersbacher Weg in Velbert ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Personen leicht verletzt wurden.

Dabei befuhr ein 19-jähriger Mettmanner mit seinem Pkw Nissan Primera den Flandersbacher Weg in Richtung Wülfrath. Etwa in Höhe der Einmündung Am Thekbusch kam der Pkw aus bisher ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug er sich und kam letztlich mittig auf der Fahrbahn, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Der Fahrzeugführer sowie seine drei 18-jährigen Mitfahrer, wurden leicht verletzt vorsorglich mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren 4-stelligem Bereich. Während der Unfallaufnahme wurde der Flandersbacher Weg für ca. eine Stunde gesperrt.

