POL-ME: Zusammenstoß mit drei Verletzten - Langenfeld - 1903138

Mettmann (ots)

Am frühen Samstagabend des 23.03.2019, gegen 18.35 Uhr beabsichtigte ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Remscheid mit seinem VW Golf von der Schneiderstraße nach links in die Straße Hardt abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegen kommenden PKW einer 41-jährigen Frau aus Leichlingen, die mit ihrem Opel Corsa die Bergische Landstraße in Richtung Schneiderstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß beider PKW. Der Golf-Fahrer und seine 30-jährige Beifahrerin mussten mittels Krankenwagen einer Klinik in Solingen zugeführt werden, welche beide nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Die Corsa-Fahrerin wurde schwer verletzt einem Krankenhaus in Langenfeld zugeführt, wo sie intensivmedizinisch betreut werden musste. Beide PKW erlitten wirtschaftlichen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Langenfeld beseitigt. Das Verkehrskommissariat Süd mit Sitz in Langenfeld erhielt Kenntnis und übernahm die weiteren Ermittlungen.

