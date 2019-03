Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer von Pferd getreten - schwer verletzt - Heiligenhaus - 1903137

Mettmann (ots)

Am Samstag, 23.03.2019, gegen 15.10 Uhr kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Reitpferd und einem Radfahrer. Eine Gruppe von fünf Radfahrern befuhr den Brockhorstweg vom dortigen Panoramaweg kommend. Nach wenigen Metern beabsichtigten die Radfahrer in Höhe einer Reiterin mit Pferd zu wenden. Vermutlich durch das Wendemanöver irritiert, geriet das Pferd in Panik, stieg auf und kam zusammen mit der 20-jährigen Reiterin aus Mülheim-Ruhr zu Fall. Ein 31-jähriger Radfahrer aus Meerbusch befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad zu nahe am Pferd; er wurde durch mehrere Huftritte vornehmlich im Gesicht getroffen und samt Fahrrad unter dem stürzenden Pferd begraben. Durch Rettungskräfte wurde der schwer verletzte Radfahrer einem Klinikum in Düsseldorf zugeführt. Die Reiterin wurde leicht verletzt. Das Pferd erlitt leichte Verletzungen. Das Fahrrad war im Frontbereich verbogen und nicht mehr fahrbereit.

