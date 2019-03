Polizei Mettmann

POL-ME: Ohne Versicherungsschutz und ohne Fahrerlaubnis - Velbert - 1903125

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwoch, dem 20.03.2019, bemerkten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Mettmann an der Kuhlendahler Straße in Velbert einen Mofafahrer, der mit einem blauen Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2018 und somit ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Auch der vermeintliche Mofafahrer bemerkte die Beamten und versuchte daraufhin, sich der drohenden Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Dabei fuhr er mit seinem Zweirad auf einen Acker und blieb dort stecken. Der Fahrer setzte daraufhin seine Flucht zu Fuß fort. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Beamten den Flüchtigen, einen polizeibekannten 16-Jährigen, einholen und schließlich doch noch kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass das "Mofa" ein Kleinkraftrad war und der 16-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Da der junge Mann zudem unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde er zur Wache nach Velbert gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten leiteten ein umfangreiches Strafverfahren ein und übergaben den 16-Jährigen anschließend in die Obhut der Erziehungsberechtigten.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell