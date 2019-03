Polizei Mettmann

POL-ME: Schwarzer BMW 340i entwendet - Ratingen - 1903124

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (21.03.2019) entwendeten unbekannte Täter an der Grevenhauser Straße in Ratingen Homberg einen schwarzen BMW 340i. Wie der oder die Fahrzeugdiebe in den verschlossenen Pkw gelangten, diesen starten und wegfahren konnten, ist bislang ungeklärt. Der Wert des erst vier Wochen alten Fahrzeugs mit ME-Städtekennung wird mit rund 74.000,- Euro angegeben. Mit dem BMW entwendeten die Täter auch die Zulassungsbescheinigung, die sich zum Zeitpunkt des Diebstahls im Wagen befand. Die Polizei hat sowohl den Pkw als auch den Fahrzeugschein zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des BMW nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/ 9981-6210, jederzeit entgegen.

