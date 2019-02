Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei und Feuerwehr seit Stunden im Einsatz - Polizeiliche Folgemeldung Nr.1 - Erkrath - 1902159

Mettmann (ots)

Mit unserer vorhergehenden / Pressemitteilung / ots / 1902158 berichteten wir mit einer Erstmeldung von einem aktuell noch andauernden gemeinsamen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in einem Hochhaus an der Straße Am Stadtweiher im Erkrather Ortsteil Hochdahl.

Inzwischen wurden die im Gebäude aufgefundenen und gesicherten Chemikalien von dazu zum Einsatzort gerufenen Experten genauer untersucht. Von diesen Spezialisten wurde festgestellt, dass bei sachgerechtem Umgang von keinem der aufgefundenen Stoffe eine konkrete Gefahr für das Haus oder dessen Bewohner ausgeht.

Damit (Stand 05.00 Uhr) kann der Feuerwehreinsatz beendet werden, die polizeilichen Maßnahmen zur Spurensicherung und zum Abtransport der sichergestellten Beweismittel dauern jedoch weiterhin an.

Hinweise zum Aufenthalt des 47-jährigen Betäubungsmittelkonsumenten, der im Zuge des bisher schon viele Stunden andauernden Einsatzes noch nicht angetroffen werden konnte, liegen aktuell noch nicht vor. Eine Fahndung nach dem Beschuldigten wurde veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet.

Es wird weiterhin unaufgefordert nachberichtet werden.

