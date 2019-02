Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei und Feuerwehr seit Stunden im Einsatz - Polizeiliche Erstmeldung - Erkrath - 1902158

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Schon seit dem Sonntagnachmittag des 24.02.2019, gegen 16.00 Uhr, sind Feuerwehr und Polizei im Erkrather Ortsteil Hochdahl, an der Straße Am Stadtweiher im Einsatz. Ursprung war die Meldung von Zeugen, die in einem Kellerraum illegale Betäubungsmittel gesehen haben wollten. Bei einer polizeilichen Überprüfung bestätigten sich die Hinweise. Mit schnell erreichtem richterlichem Beschluss wurden sowohl der Keller, als auch die Wohnung eines als Betäubungsmittelkonsument polizeibekannten Erkrathers durchsucht. Hierbei wurden diverse Chemikalien aufgefunden, deren genaue Zusammensetzung und Gefährlichkeit auch bisher (Montagmorgen, 25.02.2019, 04.20 Uhr), immer noch nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte. Aus diesem Grund sind auch weiterhin am Einsatzort in Hochdahl starke Kräfte von Polizei und Feuerwehr anwesend.

Es wird unaufgefordert nachberichtet werden.

