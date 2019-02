Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerverletzter Kradfahrer bei Alleinunfall - Velbert - 1902157

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagnachmittag des 24.02.2019, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 25jähriger Wuppertaler mit seinem Kraftrad Honda die Nordrather Straße aus Wuppertal kommend in Richtung Ortsteil Langenberg.

In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen. Der 25jährige verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in eine Wuppertaler Klinik gebracht, wo er stationär verblieb. Am Kraftrad und dem Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell