Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Hilden - 1902156

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am gestrigen Vormittag (23.02.19), kam es in Hilden an der Kreuzung Neustraße/ Benrather Straße / Bahnhofsallee / Düsseldorfer Str. zu einem Verkehrsunfall mit einem stark alkoholisierten Fahrradfahrer. Gegen 10:15 Uhr befuhr ein 47-jähriger Fahrradfahrer die Neustraße in Hilden in Fahrtrichtung S-Bahnhof. An der Kreuzung Neustraße/Benrather Straße/Bahnhofsallee/Düsseldorfer Str. missachtete er das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 61-jährigen Düsseldorfers, der die Düsseldorfer Straße in Richtung Benrather Straße befuhr. Dabei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 47-jährigen festgestellt. Ein Atemalkoholtest verlief positiv (fast 3 Promille). Daraufhin wurde ihm im Krankenhaus neben der ärztlichen Behandlung noch eine Blutprobe entnommen. Das Fahrrad wurde am Unfallort zur Eigentumssicherung sichergestellt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 1.500.- Euro.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell