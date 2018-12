POL-ME: Nur leichter Auffahrunfall, aber im Alkoholrausch - Langenfeld - 1812025

Mettmann (ots) - Eigentlich war es ja glücklicher Weise ein Verkehrsunfall ohne Personen- und mit nur geringem Sachschaden. Ein Umstand war aber dennoch bemerkenswert. Der auffahrende Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss und ein deshalb bei der polizeilichen Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von beinahe 1,9 Promille (0,94 mg/l).

Im Berufsverkehr am Mittwochnachmittag des 05.12.2018, gegen 17.00 Uhr, ereignete sich der Unfall, als ein 41-jähriger Langenfelder mit seinem VW die innerörtliche Kölner Straße (L 219) in Langenfeld in Richtung Leverkusen befuhr und in Höhe der BAB 542 zu spät bemerkte, dass vorausfahrende Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsten. Der VW fuhr mit nur geringer Geschwindigkeit auf das Heck eines PKW Nissans auf, dessen 53-jährige Fahrerin aus Leverkusen dabei genauso unverletzt blieb, wie der auffahrende Langenfelder. Und nur am lackierten Stoßfänger des Nissans konnte die zur Unfallaufnahme gerufene Polizei später einen leichten Lackschaden feststellen, der auf etwa 250,- Euro geschätzt wird.

Der 41-jährige Langenfelder, der nach eigenen Angaben am Nachmittag nur zwei Bier getrunken hatte, wurde von der Polizei zur Blutprobe gebeten. Den Führerschein des Beschuldigten, den nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt erwartet, stellten die Beamten sich. Gleichzeitig wurde dem Langenfelder natürlich jedes weitere Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge bis auf weiteres ausdrücklich untersagt.

