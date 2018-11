POL-ME: 44-jährige Fußgängerin schwer verletzt - Velbert - 1811092

Symbolbild: Ein Rettungswagen brachte die Geschädigte in ein Krankenhaus. Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am Donnerstagmorgen des 15.11.2018, gegen 07.55 Uhr, wurde eine 44-jährige Fußgängerin an der Königsberger Straße in Velbert von einem Mercedes erfasst und schwer verletzt.

Nach eigenen Angaben bog der 57-jährige Mercedes-Fahrer mit seinem Viano von der Königsberger Straße nach links auf die Straße Am Hardenberger Hof ein. Dabei übersah er die 44-jährige Frau, die zu Fuß die Fahrbahn überquerte und erfasste diese seitlich mit seinem Fahrzeug.

Die Fußgängerin stürzte zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde deshalb mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Es entstand kein Sachschaden.

