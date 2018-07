POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 1807018

Mettmann (ots) - Beinahe täglich finden ein oder mehrere Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir seit dem 02. Februar 2015 ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten (analog zu unseren Berichterstattungen i.S. Einbrüche). Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

Am Montag, dem 02.07.2018, in der Zeit zwischen 22:30 - 22:45 Uhr, kam es an der Kuhstraße in Velbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte mit seinem Fahrzeug ein blaues VW Golf Cabrio an der hinteren linken Fahrzeugseite und entfernte sich dann, ohne den Schaden zu regulieren. Zum Unfallzeitpunkt stand das beschädigte Cabrio in Höhe der Hausnummer 56 am rechten Fahrbahnrand.

Am Dienstag, dem 03.07.2018, in der Zeit zwischen 11:30 - 13:10 Uhr, kam es an der Löher Straße in Velbert-Neviges zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Unbekannte beschädigten einen grauen Seat Ibiza massiv an der Heckscheibe und entfernten sich auch hier, ohne eine Regulierung des Schadens einzuleiten. Durch den Zusammenstoß zersplitterte die Scheibe komplett. Eine Zeugin soll das Unfallgeschehen beobachtet und sogar Fotos gefertigt haben. Die Beamten bitten die Unbekannte, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Mittwochmorgen des 04.07.2018, gegen 05:20 Uhr, kam es an der Oststraße in Hilden zu einer Kollision zwischen zwei entgegenkommenden Autos. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Pkw überholte ein Fahrzeug, touchierte dabei den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Mitsubishi Space Star und riss die Plastikhülle ab. Ohne Angaben zu seiner Person oder dem Unfallhergang zu machen, setzte der Unbekannte anschließend seine Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und nähere Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können. Insbesondere der unbekannte Fahrer des überholten Fahrzeugs wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Montag, dem 02.07.2018, in der Zeit zwischen 14:00 - 18:30 Uhr, beschädigten Unbekannte an der Rheindorfer Straße in Langenfeld Reusrath einen schwarzen VW Polo an der gesamten linken Fahrzeugseite, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zum Unfallzeitpunkt stand der beschädigte Pkw in Höhe der Hausnummer 168 am rechten Fahrbahnrand, in Fahrtrichtung Leverkusen. An der Windschutzscheibe des VW Polo hinterließ eine Zeugin Angaben zu dem vermeintlichen Flüchtigen. Die Beamten bitten die Frau, die bislang weder an ihrer Wohnanschrift noch telefonisch erreicht werden konnte, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell